Domingos Duarte, jogador do Granada, foi chamado à Seleção Nacional para substituir José Fonte, que testou positivo à covid-19.

O central do Lille foi dispensado dos trabalhos da equipa das quinas.

A Federação Portuguesa de Futebol informa que os restantes jogadores testaram negativo, tal como a equipa técnica e o staff.

A seleção portuguesa treina pelas 17h30, na Cidade do Futebol, mas antes, pelas 14h30, haverá conferência de imprensa em Alvalade. A antevisão do jogo com a Espanha, desta quarta-feira, será feita pelo selecionador, Fernando Santos, e por um jogador.

