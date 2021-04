O Lille, primeiro classificado da Ligue 1 de França, não conseguiu vencer o Montpellier na 33.ª jornada (1-1). Assim, o Paris Saint-Germain pode ficar a apenas um ponto da equipa de Christophe Galtier, se bater o Saint-Etiènne no domingo.



O Montpellier, com o português Pedro Mendes no centro da defesa (foi substituído ao minuto 53, devido a lesão), colocou-se em vantagem por intermédio de Andy Delort, logo ao minuto 21.



A formação local procurou responder mas logrou apenas evitar a derrota, já ao minuto 85, com um golo de Luiz Araújo. José Fonte foi titular e Xeka entrou na etapa complementar (68m), enquanto Tiago Djaló não saiu do banco. Renato Sanches ficou de fora desta partida.