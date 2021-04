José Mourinho foi despedido do comando técnico do Tottenham há menos de duas semanas, mas não vai ficar parado. O técnico português vai assumir o papel de comentador durante o Euro 2020.

Na quinta-feira, jornal The Sun anunciou que Mourinho vai ter um espaço de opinião durante o Europeu.

We've got Mourinho!



Jose Mourinho joins @TheSun as our expert columnist for the Euros! pic.twitter.com/CBIhvaNkvr