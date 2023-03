Alexis Sanchéz recordou várias etapas da sua carreira numa longa entrevista à Televisión Nacional de Chile. Aos 34 anos, o avançado representa o Marselha.

«No Inter, era um leão enjaulado. Disse uma vez ao Inzaghi que se eu não jogasse contra o Milan, o Inter ia perder. E foi isso que aconteceu. Não lhe disse mais nada, tinha de ser como um elefante: boca fechada e orelhas grandes», salientou.

O internacional chileno falou ainda sobre o momento da saída do Arsenal, na temporada 2017/18: «Eu falava todos os dias com o Guardiola, era como um pai para mim no Barcelona e no City. Estava tudo preparado para ir para o City, mas o Wenger não deixou, porque um jogador não quis vir para o Arsenal. Eu queria jogar a Champions. Nesse momento, liga-me o José Mourinho.»

«Não foi por dinheiro, fui ganhar o mesmo. Mas ele ofereceu-me a camisola 7, jogar a Champions e disse-me que íamos ganhar tudo. Um chileno no Manchester United? Com a 7 de Ronaldo, Cantona e Beckham? Não sabia o que ia acontecer com o interesse do City e a história pesou. Não me arrependo», rematou Alexis Sánchez, que representou o United entre 2017 e 2019, antes de rumar ao Inter.