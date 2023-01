José Mourinho comemora o 60.º aniversário nesta quinta-feira, e André Villas-Boas fez questão de assinalar a data, nas redes sociais.

A publicação inclui fotos do tempo em que fazia parte da equipa técnica do «Special One» (FC Porto. Chelsea e Inter), mas também numa ocasião em que foram adversários, em Inglaterra.

A acompanhar as imagens, um provérbio japonês: «Melhor do que mil dias de estudo diligente é um dia com um grande professor», escreveu Villas-Boas, uma frase referenciada como provérbio japonês.