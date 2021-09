José Mourinho, treinador português da AS Roma, vibrou com o triunfo dramático sobre o Sassuolo (2-1), no 1000.º jogo como técnico principal.

«Durante a semana, tentei convencer-me e convencer a todos que não era um jogo especial para mim, mas era. Não queria imaginar estar daqui a 10, 15, 20 anos a recordar o jogo 1000 como um jogo de m.... Queria tanto ganhar este jogo», assumiu.



O treinador aplaudiu o esforço da sua equipa: «Foi um jogo incrível de emoções. Podia ter ficado 6-6 ou 7-7, podíamos ter vencido nós ou terem vencido eles. Podem dizer que o Rui Patrício fez defesas fantásticas, obrigado, é o nosso guarda-redes, é parte do nosso plantel e está lá para isso. A equipa teve um espírito fantástico.»



«Se alguém pensar que eu sou velho, vejam este sprint final, provei que fisicamente estou em forma», rematou José Mourinho.