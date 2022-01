A AS Roma venceu o Lecce por 3-1 e assegurou a presença nos quartos de final da Taça de Itália, marcando encontro com o Inter de Milão, fora de portas.



Perspetivando o duelo com a sua antiga equipa, José Mourinho admite que será um desafio especial, no capítulo emocional.



«Vou ter de me preparar mentalmente, do ponto de vista emocional. Vou ter de pensar que é um jogo como qualquer outro. Quando foi a Milão, fui insultado, mas desta vez não vou ser, mesmo que eu pense na minha equipa e os adeptos do Inter pensem na sua equipa e no seu treinador, que já não sou eu. Haverá respeito e as pessoas não se esquecem», salientou o treinador.



O técnico português considera que o Inter de Milão será um adversário extremamente complicado para a AS Roma. «É o adversário mais difícil que podíamos apanhar porque o Inter é a melhor equipa de Itália. Mas vamos tentar ir lá fazer uma surpresa», rematou o técnico da Roma.