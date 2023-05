A AS Roma não foi além de um empate a um golo (1-1) na deslocação ao reduto do Monza de Danny Mota, na quarta-feira à noite, e José Mourinho arrasou o árbitro Daniel Chiffi após o encontro.

«O pior árbitro que encontrei na minha carreira», atirou o treinador português, revelando ainda que levou um microfone para o relvado, para gravar as conversas com a equipa de arbitragem, depois de episódios onde as partes apresentaram versões diferentes.

Mourinho garante que não encetou diálogo com Daniel Chiffi para se proteger, já que a AS Roma tem um importante duelo com o Inter de Milão pela frente. Porém, o técnico arrisca falhar o jogo do fim de semana.

O procurador federal Giuseppe Chinè abriu uma investigação às declarações de José Mourinho, que é reincidente, e à AS Roma por associação direta. As próximas horas serão decisivas.