A primeira conferência de imprensa de José Mourinho como treinador da AS Roma teve vários motivos de interesse, como seria de esperar.

No regresso ao futebol italiano, o treinador português destacou-se não só pelo que disse no diálogo com os jornalistas, mas também por algumas atitudes no decorrer da apresentação oficial.

A certa altura, enquanto estava a tentar ouvir uma perguntas, José Mourinho perdeu a paciência perante o ruído provocado por umas películas negras colocadas junto às janelas do edifício, que se agitavam devido ao vento.

Sem meias medidas, o treinador solicitou uma pausa, levantou-se a meio da conferência e foi tirar as películas, perante o sorriso e aprovação dos presentes, satisfeitos com a atitude de Mourinho.