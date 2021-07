José Mourinho foi apresentado esta quinta-feira como treinador da AS Roma. O português esteve a falar com os jornalistas durante cerca de 45 minutos e saiu apressado do local onde decorreu a apresentação para ir orientar o treino da equipa.

José Mourinho deixou cair algo pelo caminho, talvez um microfone, e não conseguiu evitar um par de palavrões, que não podem ser reproduzidos aqui.

Logo atrás seguia Tiago Pinto, o português que exerce funções de diretor desportivo da AS Roma e que soltou uma gargalhada perante a impaciência de Mourinho.