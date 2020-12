Um gesto muito simples de Mourinho no final do jogo com o Antuérpia, para a Liga Europa, tornou-se viral no Peru: o treinador português cumprimentou o peruano Cristian Benavente, que foi jogador do Castilla enquanto Mourinho treinava o Real Madrid, sendo que os peruanos juntaram logo os dois factos para fazer deste cumprimento um acontecimento.

Jornais como El Comercio, La Republica, Diario Peru e até a televisão ATV não deixaram passar o momento despercebido e fizeram notícia do cumprimento entre Mourinho e Benavente, destacando que o português não esqueceu o jovem peruano.