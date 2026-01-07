José Mourinho criticou a atuação do Benfica na primeira parte da derrota ante o Sp. Braga, nesta quarta-feira, por 3-1. Apontou «debilidade» emocional e um «colapso» do ponto de vista técnico.

«Aqui há unanimidade. A primeira parte é má demais. Entrámos bem, criámos uma grande situação de golo. Inexplicavelmente, o penálti anulado pelo VAR, que devia ser um momento de boost positivo, a partir daí houve um colapso. Do ponto de vista técnico, um desastre. Fizemos erros incríveis, em cinco minutos há três jogadores que perdem bolas junto a mim em bloco baixo. Do ponto de vista emocional, débeis. Nos duelos e nas segundas bolas. Não consigo encontrar nada de positivo na primeira parte. A segunda parte mudou a todos os níveis. O Sp. Braga nunca teve bola. O Benfica pressionava e roubava. Era muito mais fácil dizer que o Sp. Braga tinha sido muito forte. Peço desculpa ao Sp. Braga, mas não consigo dizer isso. Não foi o Sp. Braga que ganhou, fomos nós que perdemos.»

Como encara jogo com o FC Porto

«Que é difícil jogar no Porto, é difícil. Se é difícil jogar sem Otamendi e muito provavelmente sem António Silva, é. Ter Manu Silva parado muito tempo, é difícil. Mas temos de lutar. Temos de trabalhar, não há folga por termos jogo este fim de semana. Não há nada mais do que não seja conversar sobe o que aconteceu hoje. Esta foi a primeira derrota que tivemos em Portugal, a primeira parte é a pior primeira parte que fizemos. O banco que temos era praticamente de miúdos sem jogos na equipa A. Uma equipa que não tem Bah, Manu... imagine este banco hoje, com o Enzo, o Bruma, o António, nós temos tido problemas. A minha natureza enquanto pessoa é nunca desistir. E não permitir que quem está comigo desista. Ao intervalo consegui levantar a equipa. Parecia que o jogo tinha acabado. Vamos levantar a equipa.»