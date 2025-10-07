José Mourinho, treinador do Benfica, marcou presença na gala Portugal Football Globes. Depois da cerimónia, o técnico falou ao Canal 11 e elogiou o trabalho da Seleção Nacional e da Federação Portuguesa de Futebol.

«Olhando para aquilo que é mais óbvio, que é a constituição da Seleção Nacional, estamos a falar de jogadores que obviamente estão nos maiores clubes portugueses mas também nos melhores campeonatos e clubes. O prestígio é altíssimo e acumula-se. Podemos sempre falar de ‘pioneiros’, dos primeiros jogadores e treinadores a saírem, mas já foi há tanto tempo que agora é o acumular de talento. A Federação soube e continua a fazer um trabalho fantástico e está a criar condições para que Portugal possa ter estas condições. Em ano de Mundial, dizer que não temos a ambição de sermos campeões do Mundo é quase uma heresia e isto demonstra bem o nível a que Portugal chegou», referiu.

No que toca ao Benfica, o treinador abordou os primeiros tempos desde o regresso e admitiu que tem o objetivo de fazer sentir a «própria presença» no clube.

«Tem sido desafiante e ao mesmo tempo uma responsabilidade grande. Como profissional sinto-o sempre, mas no meu próprio país, num clube com a dimensão social do Benfica, a responsabilidade aumenta. Tento dar tudo ao Benfica e ao futebol português. Vou tentar que a minha presença seja positiva para o desenvolvimento e prestígio do nosso futebol», partilhou antes de falar sobre a pausa para as seleções.

«Significa qualidade porque os jogadores saem e dá-nos também a possibilidade de trabalhar com os sub-19, sub-23 e até ir à procura de sub-16 para treinar connosco, como fizemos hoje e faremos amanhã. É um clube que tem uma visão e um modo especial de olhar para os mais jovens», finalizou.