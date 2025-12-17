Mourinho: «Tenho muita confiança no Banjaqui»
Taça: Farense-Benfica, 0-2 (reportagem)
00:44
«Banjaqui é outro dos muitos jovens que estão no Benfica e que têm pernas para andar»
00:42
«Não estava à espera que o Manu fizesse os 90 minutos, o Enzo estava preparado»
00:53
«Equipa nunca vai estar exatamente como eu quero, há sempre o que melhorar»
00:18
Mourinho não tem preferências nos quartos: «Será sempre fora de casa...»
01:24
«Penálti? Otamendi disse que se eu quisesse que ele continua-se a marcar, que o faria»
00:57
Mourinho: «Sudakov sofreu um contacto agressivo, para ser simpático»
01:17
«Comparando este jogo com o de Chaves e do Atlético é completamente o oposto»