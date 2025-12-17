Declarações de José Mourinho, treinador do Benfica, em conferência de imprensa, após a vitória por 0-2 frente ao Farense, nos oitavos de final da Taça de Portugal, disputados esta quarta-feira, 17 de Dezembro, em Faro.

[Como analisa as exibições de Manu e a estreia do Banjaqui?]

O Manu não estava à espera que fizesse os 90 minutos e eu tinha o Enzo preparado para queimar uma substituição. O jogo foi entrando numa zona de muito controlo nosso e o jogo do Manu foi praticamente todo feito com bola ou a pressionar na frente, sem ter de percorrer grandes distâncias.

É um jogador muito importante para nós – é muito confortável para mim ter Enzo e Manu.

O Banjaqui gosto muito dele, tenho muita confiança nele. Ainda tive o impulso de começar o jogo com ele, mas, ao mesmo tempo, não gosto muito de facilitar. Uma das forças do Farense são as situações de bola parada. O Dário, que só entrou na segunda parte, o Farense constrói muito por aquele lado e podia dominar o miúdo na estreia.

Mas o Banjaqui é um dos muitos jovens que está no Benfica e que tem realmente pernas para andar.