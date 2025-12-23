José Mourinho, treinador do Benfica, reclamou a justiça do resultado na vitória sobre o Famalicão em casa, por 1-0, em duelo da 15.ª jornada do campeonato nacional, no Estádio da Luz.

Jogo equilibrado

«Ambas as equipas a quererem ganhar? Tenho dúvidas, uma equipa que só faz um remate em noventa minutos não me parece que queira ganhar. Equilibrado sim, não jogámos com ritmo, intensidade que queríamos. Seja a defende ou atacar. Estávamos muito habituados a crescer com o Barreiro junto do atacante, ele dá-nos aí um início de pressão muito forte. Demos um jogo relativamente fácil para eles terem bola. Fomos muito fortes no bloco, na combatividade. Não é uma vitória bonita, mas é normal, justa. Num jogo parecido como alguns que tivemos em casa e perdemos pontos. Quando tens um resultado de 1-0, a equipa soube estar.»

Qualidade de jogo

«Nós ganhámos aqui ao campeão italiano por 2-0. Não nos foi dado o valor, o realce pela maneira como ganhámos. Fizemos um jogo em Moreira em que não é fácil ganhar. Foi só o FC Porto a ganhar nos últimos instantes do jogo. Obviamente que foram erros do Moreirense. Hoje jogámos contra um adversário difícil. Só hoje é que não marcaram golos fora de casa. E hoje ganhámos. Não temos jogadores que por si só levantem estádios, como Mbappés, Vinicius ou Yamal, essa gente não esta aqui. Mas trabalhamos como equipa e quando não é possível fazer um jogo brilhante, é possível ganhar.»