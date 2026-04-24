«Pavlidis percebeu que não ia ser titular, mas é da minha total confiança»
José Mourinho diz que não teve nenhuma conversa com o grego antes do Dérbi Eterno
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«O Pavlidis consegue ler-me, cedo percebeu que não ia ser titular contra o Sporting»
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José Mourinho: «Mercado? Há documentos meus nas mãos do presidente»
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«Chateado com Rui Costa? Não me deram o emblema de 25 anos de sócio...»
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«Há pessoas que têm o direito de escolher o seu futuro… Otamendi é uma delas»
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Mourinho não quis começar a conferência: «Deixa-me ver as notícias»
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José Mourinho: «Segundo lugar? Não posso garantir nada»
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Mourinho e a semana pós-dérbi: «Obviamente mais sorrisos…»