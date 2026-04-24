Em antevisão ao duelo com o Moreirense, neste sábado, mas falando também na vitória no Dérbi Eterno sobre o Sporting, José Mourinho sublinhou a confiança em Vangelis Pavlidis apesar do mau momento do jogador.

Titularidade de Ivanovic no Dérbi

«Não tive conversa nenhuma porque o Pavlidis é uma pessoa inteligente. Conhece-me bem, consegue ler-me. Cedo percebeu que não ia ser titular contra o Sporting em função de uma estratégia diferente. O Ivanovic é também um rapaz que é natural que sinta alguma frustração, para não dizer tristeza, por não ter uma utilização regular, mas agarrou com as duas mãos a oportunidade. Fê-lo bem, melhora os seus níveis de confiança. Que ajude o Zlatko Dalic [selecionador da Croácia] a perceber que ele pode ser um jogador importante. Uma semana boa para os dois. Se há coisa que gosto, é o titular que tem resposta de equipa. Exemplo disso é a entrada dele, do Rafa, do António, do Enzo que andava à procura dele e estava a festejar. Nunca dou justificações aos jogadores. Fico contente pelos jogadores perceberem as minhas decisões.»

1 golo em 12 jogos

«O Pavlidis é daqueles jogadores que o seu rendimento seja analisado pelos golos que marca e não marca. O que o Pavlidis faz inclusivamente na primeira fase de construção, até aí é importante. Não tem problema absolutamente nenhum, é da minha minha total confiança.»