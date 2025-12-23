José Mourinho, treinador do Benfica, sublinhou estar tranquilo no domínio dos defesas-centrais e deixou elogios a Tomás Araújo na sequência do triunfo por 1-0 sobre o Famalicão, em duelo da 15.ª jornada do campeonato nacional, no Estádio da Luz. Mesmo tendo o central jogado afetado por sintomas febris.

Tomás Araújo à frente de António Silva

«Como deu para ver... É difícil ver, mas quando tive de substituir o António pelo Tomás, foi fácil para mim. Nenhum tipo de receio, nenhum tipo de 'ai jesus'. Eu com eles e o Otamendi estou absolutamente tranquilo. Sendo três jogadores de características diferentes, o Zabiri é um miúdo que procura muito bem a profundidade e é rápido, o Tomás se calhar é mais rápido ainda. Tem características diferentes do António, mas ele é muito forte nos duelos frontais. Se calhar até foi bom na parte final ter lá o António porque eles não entravam. Nós relativamente a centrais estamos muito bem. Vendo até a equipa B e os sub-23, o Rui Silva é outro central com grande potencial. Aí estamos tranquilos.»

Departamento médico não informou Mourinho da febre

«O Tomás jogou por uma razão muito simples, porque ele e o doutor fizeram uma coisa que eu amo: não me disseram nada. O doutor não me disse nada para não influenciar a decisão. Gosto muito de trabalhar com doutores com esta filosofia.»

Leandro Barreiro ausente

«A minha conferência de ontem... não sabia que tinham tantas saudades minhas. Houve um tsunami por não ter feito conferência mas fiz com a BTV. Fi-la antes do treino e no treino ele sentiu [uma dor]. Nem foi convocado.»