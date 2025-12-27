Questionado sobre as recentes declarações de Frederico Varandas, em que o presidente do Sporting falou sobre arbitragem e pelo meio disse que o Benfica «costuma chegar atrasado» no campeonato, José Mourinho pegou em Lewis Hamilton para responder. O momento aconteceu na antevisão ao Sp. Braga-Benfica.

Frederico Varandas

«Não quero comentar palavras nem do presidente do Sporting, nem de nenhum dos presidentes. Se é gasolina para nós? Não. A história do Benfica mostra que chegámos atrasados, mas que na maior parte das vezes não chegamos atrasado. O Hamilton chegou atrasado nas últimos dois campeonatos, mas ganhou sete mundiais de pilotos. Não é que chegue sempre, foi só nas últimas duas. Mas é o piloto que tem mais campeonatos. O Benfica chegou atrasado mas é o que tem mais troféus em Portugal. Não precisamos de incentivo, o nosso incentivo é o orgulho próprio. É acreditar que a matemática é que decide as possibilidades de ganhar.»

Antevisão ao Sp. Braga

«A maneira como jogaram contra Sporting e FC Porto diz muito das qualidades do Sp. Braga. É das equipas com mais posse de bola e isso diz muito da filosofia do treinador e da equipa. Eu fui, como vocês devem saber, ver o jogo ao Estoril [na última jornada, contra o Sp. Braga] porque me dá um feeling diferente. Dá uma análise mais lógica, apesar das ferramentas que temos. Não foi propriamente o melhor jogo do Braga mas deu para sentir o modo de jogar. É uma equipa que gosta de ter posse. Têm inidividualidades muito boas. Se calhar, para eles é importante os últimos resultados em casa contra nós, o feeling de que Braga não consegue bons resultados. Coisa que eles vão agarrar, mas que nós vamos ignorar.»