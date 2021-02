Nem foi preciso Harry Kane: um Tottenham a meio-gás ganhou esta quinta-feira uma vantagem importante na primeira mão dos 32 avos de final da Liga Europa, ao vencer o Wolfsberger, por 4-1 (veja aqui todos os golos do jogo).

José Mourinho, apesar da fase menos positiva, não teve problemas em gerir a equipa e lançar alguns jogadores menos utilizados. E resultou.

Gareth Bale, por exemplo, regressou à titularidade e esteve em dois golos dos spurs: logo aos 13 minutos, assistiu de pé direito Son para o primeiro da partida, a fazer justiça à entrada mais astuta dos ingleses.

A toada do jogo manteve-se e o Tottenham chegou com naturalidade ao 2-0, agora por Bale. O galês foi lançado por Doherty, sentou um adversário com uma simulação e atirou para o fundo das redes sem hipótese para o guarda-redes adversário.

Se o tento de Bale foi um golaço, o de Lucas também não fica atrás: aos 34 minutos, o internacional brasil ultrapassou três adversários com mestria e não desperdiçou na cara de Kofler.

Pouco mais de meia-hora e os homens de José Mourinho já tinham a eliminatória no bolso, com eficácia e simplicidade.

Do Wolfsberger, só sinal de Vizinger, que obrigou Lloris à defesa da tarde, num lance em que a bola ainda bateu na trave da baliza.

Vinícius para a estocada final, depois do susto

Com o jogo controlado, Mourinho decidiu gerir ainda mais a equipa e tirou Heung-Min Son ao intervalo, para dar entrada a Carlos Vinícius, avançado emprestado pelo Benfica.

Mas a etapa complementar não começou da melhor maneira para os londrinos. Bale ainda ameaçou o bis, mas o Wolfsberger cresceu no jogo. Liendl reduziu de penálti logo aos 55 minutos e Wernitznig esteve perto do 3-2 a 20 minutos dos 90. O remate de primeira embateu com estrondo na barra.

Passado o susto, a partida voltou a acalmar e o Tottenham geriu com toda a tranquilidade do mundo a vantagem construída praticamente na primeira meia-hora. Mas ainda houve tempo para a goleada. Vinícius fez questão de justificar a aposta ao intervalo e fez o 4-1 final a dois minutos dos 90.

O golo de Vinícius:

José Mourinho e companhia saem de Budapeste – onde o jogo se realizou, devido à pandemia de covid-19 – com uma goleada para dar confiança e com a eliminatória praticamente ganha. Se tudo correr bem, a segunda mãos será apenas uma formalidade até aos 16 avos. Mas cuidado. O futebol é fértil em surpresas.