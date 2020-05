Cesc Fàbregas não esquece os tempos em que foi treinado por José Mourinho no Chelsea e diz mesmo que o técnico português foi quem melhor controlou a mente do agora médio do Mónaco.

Numa conversa nas redes sociais com Rio Ferdinand, Fàbregas começou por recordar o processo de transferência do Barcelona para os blues, no verão de 2014.

«O José [Mourinho] tem um sistema [tático], mas trabalha-o muito bem. Ele tem jogadores específicos para o sistema certo. No dia em que o conheci, ele disse-me: ‘Preciso de dois jogadores, vou contratar o Diego Costa. Se vieres para a minha equipa…’, ele desenhou-me a equipa tipo num papel e disse: ‘Esta equipa vai ganhar o campeonato’», começou por contar.

«[Mourinho] é provavelmente o treinador que jogou melhor com minha mente. É um grande treinador para grandes jogadores. Ele joga com a tua mente, estimula-te. Um dia, estamos muito bem no campeonato e ele manda-te mensagens a dizer quão bom és e como jogaste tão bem... mas depois diz-te que jogaste como lixo. Assim, ele joga contigo», prosseguiu.

Com um longo passado no Arsenal, Fàbregas admite que no início pensou que a passagem pelo rival Chelsea não seria tão boa, mas depois mudou de ideias.

«Foi fantástico, não podia ter sido melhor. Se me dissesses, quando eu tinha 23 anos e era capitão do Arsenal, que ia ser tão feliz por ter jogado no Chelsea e que tinha vencido o que venci, diria que és louco.»

«Tínhamos grandes treinador, vê-se que é um clube que quer vencer, que está com fome de títulos. É preciso lutar sempre até ao fim pela vitória, era isso que eu queria. Sabia que ir para lá com o Mourinho podia ser um grande passo para a minha carreira», atirou.