Depois de terminada a conferência de imprensa que se seguiu à derrota do Tottenham no terreno do Leipzig (3-0), Mourinho foi confortado por um jornalista, que, enquanto o filmava, pediu ao «Special One» para se animar.

O jornalista dirigiu-se ao técnico português e disse-lhe para se animar porque o que resta da época iria correr melhor. Mourinho, desconfiado pelo facto do jornalista estar com um telemóvel na mão a gravar, perguntou-lhe por mais que uma vez o que estava a dizer, respondendo de forma telegráfica enquanto se ausentava da sala de imprensa.

De recordar que o Tottenham perdeu por três bolas a zero frente ao Leipzig, na Alemanha, tendo sido eliminado da prova europeia com um agregado de quatro bolas a zero, fruto da vantagem que o Leipzig já tinha da vitória em Londres.

O treinador de 57 anos está fora de todas as decisões por títulos nesta temporada, tendo já sido eliminado da taça de Inglaterra e estando no oitavo lugar do campeonato, a quatro pontos do quinto lugar, último de acesso à Liga Europa

Veja o curioso momento: