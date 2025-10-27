José Mourinho foi um dos convidados do evento de celebração dos 100 anos do Corriere dello Sport, jornal italiano. O atual treinador do Benfica, recorde-se, representou o Inter e a Roma em Itália.

No entanto, por impossibilidades profissionais, o «Special One» não pôde estar fisicamente, pelo que participou através de uma videochamada. Numa primeira intervenção, Mourinho deixou elogios ao jornal e especialmente ao diretor do órgão.

«Parabéns a todos, não digo isso por causa da nossa amizade (com Ivan Zazzaroni - diretor) mas sim porque é o que sinto. Vocês conhecem-me bem o suficiente para saber que só digo o que penso, mesmo que às vezes diga coisas erradas. Muitas felicidades a vocês porque são bons e independentes, como diz o vosso nome «Dello Sport». Eu vivo no futebol, mas amo o desporto e o jornalismo com ética», começou por referir.

Justificou ainda a não presença física e afirmou ter regressado ao futebol… com o regresso ao Benfica. «Não posso estar lá porque o meu clube acaba de bater o recorde de 85 mil votantes para a eleição do presidente. Voltei ao futebol graças ao Benfica», atirou.

O técnico do Benfica recordou um momento com Angelo Binaghi, enquanto treinador do Inter, e deixou ainda um desafio para o mundo do ténis em Itália.

«Eu e os meus amigos lembramo-nos sempre que, durante o meu período no Inter, ganhei e perdi contra o Milan. Mas uma vez, quando ganhámos, Galliani e Berlusconi vieram ao nosso balneário para nos dar os parabéns. São estas pequenas grandes coisas que definem o caráter desportivo das pessoas. O trabalho que estão a fazer [no ténis] em Itália é fantástico. Antes do Sinner, já se sentia um clima de vontade de chegar ao topo. Só falta mais um Slam, o Slam de Roma.»

Por fim, Mourinho deixou elogios a Buffon, que também era um dos convidados, apelidando-o de «melhor da sua geração».

«Não sou um santo, mas para mim os adversários de topo, tanto a nível individual como coletivo, são aqueles que nos tornam melhores. Sempre vi a Juve como a Juve, mesmo que na minha época no Inter ela estivesse a passar por um período difícil. Buffon sempre foi o melhor da sua geração», concluiu.