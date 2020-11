Depois do tributo nas redes sociais, José Mourinho voltou a dedicar umas palavras ao «amigo» Diego Armando Maradona.

No final da vitória do Tottenham frente ao Ludogorets, o técnico lembrou o argentino e contou uma história curiosa sobre os momentos em que Diego lhe ligava.

«Sim, perdi um amigo. Existe o Diego e existe o Maradona. Maradona é para sempre, é para o mundo, nunca esqueceremos o que ele é. Diego é outra história», começou por dizer.

«Ele nunca me ligaria hoje, porque estou feliz. Ele ligava-me sempre nos momentos difíceis, a dizer-me: ‘Mou, és o melhor.’ Nunca me esqueço disso. Mesmo assim tenho um sorriso na cara porque com ele é impossível não ter um sorriso na cara. Todos os minutos que passei com ele foi para aproveitar e rir», acrescentou.