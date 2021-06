José Mourinho destacou Rúben Dias como «o melhor central do mundo, no momento». Na análise à seleção nacional, o treinador português afirmou que «a mudança para a Premier League com o Manchester City» permitiu ao ex-Benfica «obter um nível diferente de conhecimento».

No The Sun, para o qual escreve sobre o torneio continental, Mourinho completou: «Rúben Dias é um defesa-central fantástico. E quem joga ao lado dele, Pepe, é alguém com 38 anos e muita experiência.»

Para o técnico da Roma, «essa pode ser uma mais-valia para Portugal», numa seleção que «tem muitos jogadores talentosos no ataque».

Mourinho destacou que «Ronaldo já não é um miúdo e, provavelmente, este será o último Europeu» que o capitão português faz.

«Depois de ter sido campeão europeu, acredito que ele vai faser de tudo para ganhar uma última vez», comentou.

Para o sadino, «Fernando Santos é o homem certo, no lugar certo» e explica porquê: «Muito estável, muito calmo, muito adaptado. E conhece os jogadores muito, muito bem.»

O técnico prosseguiu ao dizer que «mantendo Cristiano, Pepe, Rui Patrício e João Moutinho», Santos tem uma «estrutura de rapazes experientes».

Ainda assim, Mourinho lembrou: «Ainda assim, é um grupo tão difícil que se me disserem que Portugal é eliminado, não ficaria espantado. Jogamos com França, Alemanha na Alemanha e Hungria na Hungria. É uma situação incrível, mas, se passarmos, somos capazes de ir até ao fim.»