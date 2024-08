O Fenerbahçe perdeu, esta terça-feira, com o Lille e foi eliminado da Liga dos Campeões. Em declarações à imprensa, José Mourinho mostrou-se irritado com o resultado, mas feliz com a postura da equipa.

«A equipa tentou de tudo hoje. Mudámos o sistema, mudámos os jogadores, mudámos a nossa dinâmica. Passámos de jogos curtos para jogos diretos. Disputámos um jogo nada fácil há dois dias, mas os nossos adeptos viram o espírito que a equipa demonstrou e contribuíram para o nosso espírito», começou por dizer no conferência de imprensa.

«Sou uma pessoa honesta. Disse aos meus jogadores que estava orgulhoso deles e que fizeram tudo para ganhar. Adaptámo-nos a muitas condições durante o jogo. Duas bolas foram no poste e tivemos muitas oportunidades. Uma equipa merecia ganhar, mas a outra passou», acrescentou.

Ao contrário do que fez à própria equipa, o Special One acabou por não poupar a arbitragem e deixou duras críticas à exibição da terceira equipa em campo.

«Seria melhor para mim se não dissesse nada sobre o penálti. Só o árbitro sabe porque foi penálti. O árbitro do VAR e os especialistas da UEFA sabem. Tudo o que sei é que estou orgulhoso da minha equipa. As reações dos nossos adeptos também mostraram que viram que a equipa estava a dar o seu melhor», atirou.

Depois de um penálti sofrido aos 116 minutos, o treinador português, que tinha conseguido empatar a eliminatória aos 90 minutos, pediu «respeito» por parte dos árbitros.

«Este é o trabalho do árbitro, ele tem de respeitar o jogo. Tem de fazer com que os jogadores o respeitem. Não posso criticar as equipas adversárias. Elas também estão a tentar obter um resultado. Se dessem um cartão amarelo nos primeiros 20 minutos, tudo mudaria, mas não o fazem», concluiu.