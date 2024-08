O Fenerbahçe de José Mourinho está fora da Liga dos Campeões!

Apesar do empate em casa com o Lille (1-1), a equipa turca não conseguiu sair por cima da eliminatória e perdeu por 3-2 no agregado da 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões.

A perder na eliminatória (2-1), o Fenerbahçe entrou em campo com a obrigatoriedade de marcar para empatar a eliminatória. Com muita pressão ao longo dos 90 minutos, a equipa de José Mourinho foi à procura da igualdade, mas a bola não entrava nas redes de Chevalier.

Mas aos 90+1, naquilo que parecia um canto com as mãos, o plantel turco turco chegou ao empate na sequência de um lançamento lateral. A bola voou para o coração da área e Diakité acabou por marcar um autogolo.

O jogo foi para prolongamento e a procura pelo golo manteve-se, mas as defesas de Chevalier ou as bolas desenquadradas continuavam a negar a reviravolta a Mourinho.

Aos 109 minutos, Mandi recebeu um cartão vermelho direto depois de acertar em cheio na cabeça do adversário com o pé. A equipa orientada pelo treinador português ganhou uma confiança extra e foi à procura do golo, agora em vantagem numérica.

Mas o que parecia uma dádiva acabou por se tornar num pesadelo. Oosterwolde toca com a bola na mão e o árbitro dá grande penalidade para o Lille. Na marca dos 11 metros, Jonathan David não perdoa e afasta José Mourinho da Liga dos Campeões.

O português Tiago Santos, que marcou na primeira mão, foi titular na equipa francesa. Saiu por volta dos 80 minutos.

Com este resultado, José Mourinho cai para a Liga Europa e o Lille vai enfrentar o vencedor da eliminatória entre o Slavia Praga (Chéquia) e o Union St. Gilloise (Bélgica).