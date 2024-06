José Mourinho, treinador português de 61 anos, disse, esta segunda-feira, as primeiras palavras oficiais como técnico do Fenerbahçe. Em conferência de imprensa, referiu que vai ser complicado qualificar-se para a Liga dos Campeões devido ao pouco tempo de trabalho e ao Europeu.

«Quero que os jogadores confiem em mim e saibam que sou direto e honesto. Às vezes não sou a pessoa mais simpática, mas sou sempre honesto com eles. Ser honesto é não fazer comentários lá fora. As opiniões dos jogadores são muito importantes para mim. Preciso de tempo para conhecer os jogadores e saber até onde posso ir nas dinâmicas. Vamos começar a treinar no 22 de junho e quatro semanas depois temos um jogo de qualificação. Oito jogadores não estão cá, mas sim no Euro ou de férias. É um período curto para fazer mudanças antes do início da época. Mas temos um treinador diferente e maneiras diferentes de pensar. Vamos ter uma equipa forte para tentar alcançar o sonho dos adeptos», começou por destacar.

Com o Europeu a começar no dia 14 de junho, e a terminar um mês depois, José Mourinho vai ter o plantel desfalcado devido aos internacionais por várias seleções. Num momento de confissão, o treinador português brincou e disse que preferia que os atletas fossem eliminados cedo para virem treinar com a equipa.

«Os play-offs e a qualificação para a Liga dos Campeões vão ser difíceis, especialmente porque não temos tempo para preparar. Vou dizer algo que talvez não devesse, mas desejo que no Euro os nossos jogadores sejam eliminados cedo e venham para casa descansar e treinar, porque temos de preparar a equipa. Mas o principal objetivo é jogar os grupos da Liga dos Campeões», atirou.

Depois de se recusar a falar do mercado de transferências, o Special One foi questionado sobre o staff que vai ter a trabalhar no Fenerbahçe. Com uma alguma rigidez e mão firme, Mourinho vincou que vão ser profissionais com «muita qualidade» porque vão trabalhar para ele.

«Relativamente ao staff a única coisa que importa é que eu sou o chefe. Quem são? Quantos são? Isso não importa. Vão trabalhar para mim e para o clube. Vão ser pessoas com muita qualidade porque eu só trabalho assim. Não é tempo para isso agora, sou egoísta e quero a atenção toda para mim», concluiu.