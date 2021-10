Gianluca Mancini, defesa da AS Roma, revelou em entrevista ao jornal italiano Il Messaggero como José Mourinho conquistou os jogadores da equipa romana logo no primeiro treino.



«Primeiro dia de treino: o Mourinho junta-nos à frente de um ecrã gigante e mostra-nos uma situação tática do passado que nunca iremos repetir. Nesse momento, percebemos quem é que estava ali à nossa frente e fiquei logo empolgado», diz Mancini, acrescetando: «A partir daí, fomos do 8 ao 80. Observando as imagens daquele erro, ele elevou de imediato a fasquia e marcou o ponto de partida.»



O defesa-central italiano não poupa elogios ao treinador português. «Ele é um líder e, quando o conheces, queres logo dar mais. Somos felizes por o ter aqui. Quando anunciaram a sua chegada, ficámos logo entusiasmados», rematou Gianluca Mancini.