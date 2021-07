José Mourinho ficou «sem palavras» no final do jantar do plantel da Roma, realizada nesta terça-feira, com direito a churrasco.

Os novos membros da equipa foram «praxados», e como manda a tradição tiveram de cantar uma música à sua escolha, mas um dos adjuntos do português decidiu cantar o hino do clube.

Giovanni Cerra, que trabalha com Mourinho desde a sua última passagem pelo Chelsea (2013/14), colocou-se em cima de uma cadeira e conseguiu envolver o plantel na sua prestação.

José Mourinho registou o momento e partilhou-o nas redes sociais, mostrando o espírito da equipa no arranque da nova temporada.

A Roma tem já nesta quinta-feira o primeiro desafio da pré-época frente à equipa amadora do Montecatini.