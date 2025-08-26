José Mourinho protagonizou um momento insólito na conferência desta terça-feira, ao confessar não conhecer o vice-presidente Hamdi Akin, que desvalorizou o Benfica e falou da transferência de Kerem Aktürkoglu.

«Não sei quem é. Não sei quem é. As declarações que ele fez relativamente à dificuldade ou à facilidade do jogo de amanhã, ou relativamente ao mercado... Eu desconheço a pessoa, desconheço a sua influência ou importância na estrutura do clube», começou por dizer aos jornalistas.

«Porque, para mim, na estrutura do clube, nunca me foi apresentado como... Não sei quem é. Não sei quem é. Os nomes fazem um bocadinho de confusão, mas não sei quem é», acrescentou.

Ora, e logo depois destas declarações, as redes sociais reagiram rapidamente e começaram a surgir várias fotografias do técnico luso com o dito vice-presidente. Ambos estiveram juntos em reuniões e jantares... e bem juntos!

Num desses eventos também esteve presente o atual Diretor Geral para o Futebol do Benfica, Mário Branco.

De referir ainda que no final da resposta, e tal como escrito anteriormente, Mourinho relembrou que muitas vezes faz confusão com os nomes turcos.