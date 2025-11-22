Depois do triunfo para a Taça de Portugal, José Mourinho, treinador do Benfica, lançou o vinho «Special One». Numa publicação nas redes sociais, Mourinho anunciou que o vinho, da «bela» região do Douro, já está disponível. 

Foi ainda informado que as primeiras 1000 garrafas serão autografadas pelo treinador e enviadas antes do Natal para «áreas selecionadas». O preço está fixado nos 120 euros por garrafa.  

Veja aqui a publicação:


 

