Foi nas redes sociais que Mido, antigo internacional egípcio, sugeriu à Federação Inglesa que contratasse José Mourinho para selecionador, substituindo Gareth Southgate.

«Inglaterra precisa de um treinador decente. Estão a perder tempo com o Southgate. É verdade que ele diz sempre as coisas certas aos jornalistas e se calhar é por isso que mantém o cargo, mas acreditem que ele gagueja cada vez que as coisas não estão bem ao intervalo. Os jogadores sentem o seu medo», começou por escrever.

«Lembro-me dele no Middlesbrough, estava assustado de morte quando lutámos para não descer. É verdade que era o seu primeiro trabalho como treinador, mas estas coisas nunca mudam. Se estás com medo de perder um jogo de futebol, terás sempre medo de perder um jogo de futebol. E os jogadores sentem isso.»

Foi depois que Mido trouxe o nome de Mourinho à baila: «O meu conselho para a Federação Inglesa é: contratem Mourinho como treinador e nomeiem o Southgate como presidente. Ambos são perfeitos para os cargos. Afastem o Southgate dos jogadores, o mais rápido possível.»