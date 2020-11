Bem ao seu estilo, José Mourinho descartou uma eventual candidatura do Tottenham ao título da Premier League, após o empate em casa do Chelsea que garante a continuidade dos spurs no primeiro lugar por mais uma jornada.

«Nem sequer estamos na corrida [ao título], não somos um cavalo. Não sei como se diz a palavra em inglês, mas somos um cavalo pequeno. Somos apenas um pónei», disse o técnico português, à Sky Sports.

«E dá para ver as diferenças. Joe Rodon [jogador do Tottenham] jogava no Swansea, o Thiago Silva [jogador do Chelsea] tem sido um dos melhores defesas centrais do mundo nos últimos anos. E talvez um mês de salário do Thiago Silva pague um ano de salário do Joe Rodon», completou.

Refira-se que o Tottenham é líder da Premier League à décima jornada, com os mesmos 21 pontos do campeão Liverpool.