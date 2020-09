Tudo aconteceu no último minuto de descontos. O relógio marcava quatro de cinco minutos de descontos, quando uma bola colocada na área é cabeceada por um jogador do Newcastle e travada pelo braço de Eric Dier, que até estava de costas para a bola. O árbitro marcou penálti, Wilson converte a grande penalidade e José Mourinho não quer ver mais: o treinador português virou as costas ao jogo e recolheu aos balneários, provavelmente revoltado com um fim de jogo caótico (e que custou dois pontos ao Tottenham em casa).