Jamie Carragher, antigo jogador do Liverpool, dedicou a José Mourinho um artigo de opinião assinado no jornal 'The Telegraph', no qual refletiu sobre o futuro do treinador em Inglaterra após a saída do Tottenham, mas também recordou uma das primeiras vezes em que que o defrontou.

«Foi no Millennium Stadium de Cardiff, na final da Taça da Liga de 2004/05. Ele era treinador do Chelsea e correu para a área técnica para acusar o meu colega Luis García de mergulhar. Corri na direção dele e disse-lhe: 'Não comeces com essa conversa. A tua equipa do FC Porto era pior! Discutimos durante 30 segundos e os adeptos do Chelsea e do Liverpool adoraram-na», disse.

No final do jogo, Mourinho e Carragher voltaram a encontrar-se e o tom foi mais cordial. «O temperamento dele estava muito diferente e deu-me as condolências. 'Sabes que eu só estava a lutar pela minha equipa, não sabes?'», questionou o treinador dos blues, que levou a melhor por 3-2 após prolongamento e foi expulso nesse jogo.

Nos últimos 15 anos, Mourinho teve mais três períodos à frente de equipas ingleses: regressou ao Chelsea, orientou o Manchester United e no último ano e meio treinou o Tottenham, acabando demitido nos últimos dias. Para Carragher, as portas do futebol inglês podem ter-se fechado para o técnico de 58 anos. «Agora olha-se mais para aquilo que ele não está a conquistar do que para o que já conquistou. Mas, independentemente do que disserem do registo recente dele, Mourinho é um dos melhores treinadores de todos os tempos e nada altera esse facto», refletiu.

Carragher, que se retirou dos relvados em 2013 depois de ter feito toda a carreira no Liverpool, lamenta não ter tido a oportunidade de ter trabalhado com Mourinho nos reds. «Naquela altura, não havia um único jogador em Inglaterra que não pensasse da mesma forma. Ele foi o treinador da década entre 2000 e 2010 e mudou o futebol inglês e europeu.»