Conhecida voz do futebol inglês, Jamie Redknapp deixou críticas à gestão de José Mourinho no Tottenham.

Em declarações à Sky Sports, o antigo jogador dos spurs afirmou que o técnico português tem de assumir as responsabilidades porque tornou a equipa londrina «muito difícil de assistir».

«O que Mourinho fez neste período [desde a vitória por 6-1 em Old Trafford até ao momento] foi tornar o Tottenham uma equipa muito difícil de assistir. Podem dizer o que quiserem sobre os spurs nos últimos 40 anos, mas sempre foram boa equipa de futebol, com um estilo de jogo», começou por dizer.

«Se os adeptos estivessem no estádio, não iam gostar disto. Vejo muitas vezes esta equipa jogar e não há nenhum talento real, não há entusiasmo.»

Depois continuou: «Neste momento, o Tottenham tenta ser defensivo, não consegue resultado e é muito difícil ver um jogo deles. O treinador [Mourinho] tem de assumir responsabilidade. (…) Se ele acha que não tem uma grande equipa… bem, um grande treinador encontraria uma forma de organizar estes jogadores.»

«Eles não jogam bom futebol e têm perdido os jogos. Não se trata apenas da potencial saída do Kane, mas das implicações financeiras com o estádio, os ativos, outros jogadores como Dele Alli, Harry Winks… Daniel Levy [dono do Tottenham] não vai gostar de ver os jogadores desvalorizarem. Vai odiar», atirou.