O Liverpool finalmente marcou golos na Premier League, os primeiros de 2021 e, obviamente, primeiro triunfo no ano no campeonato, e bateu o Tottenham, de José Mourinho, por 3-1, em Londres.

Um resultado que, desde logo, tem um grande significado na tabela, após uma partida que começou a todo o gás.

Depois de uma grande ocasião de Sadio Mané, respondeu o Tottenham com Son a colocar a bola no fundo das redes, aos três minutos. Esse seria o primeiro golo anulado do jogo.

Houve oportunidades de ambos os lados, com as duas formações nos seus estilos muito próprios e reconhecíveis, mas foi mesmo em cima do apito para o descanso que Firmino abriu o marcador.

Mourinho sofreu um golo a ir para o balneário e sofreu outro quando voltou, já depois de ter substituído Harry Kane, por lesão. Trent Alexander-Arnold aproveitou uma defesa para o lado de Lloris para bater o francês, aos 47 minutos.

Os Spurs responderam com o melhor golo da noite. Hojbjerg atirou de fora da área para, ao fim de 30 jogos, estrear-se a marcar pelos londrinos.

O jogo estava relançado e ficou na mesma quando Salah viu o árbitro anular-lhe um golo, por mão de Firmino na construção da jogada. Ainda assim, foram os reds a sorrir de novo, com Sadio Mané a fazer o 3-1 aos 65.

Encontrado o resultado final, o Liverpool [20 jogos] subiu ao quarto lugar, com 37 pontos, a quatro do líder Manchester City [19 jogos]. Mourinho tem os mesmos jogos que os citizens, mas é sexto a oito pontos da equipa de Guardiola.