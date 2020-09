A continuidade de Dele Alli no Tottenham não é certa e a imprensa inglesa dá conta do interesse do PSG no avançado. José Mourinho está «convencido» de que Alli vai seguir nos Spurs, mesmo não o tendo convocado para os dois últimos jogos.

«Todos nós sabemos, desde que o Dele chegou do MK Dons, ele teve altos e baixos, teve períodos fabulosos e também teve outros períodos em que desapareceu das atuações de alto nível. E comigo não é diferente», começou por dizer à Sky Sports.

«É normal que quando estás em grande forma jogues porque mereces e produzes muito para a equipa, mas quando não estás num bom momento não jogas. É tão simples quanto isto», justificou o treinador português. «Os jogadores têm de provar em campo com as suas exibições, têm de provar o quão bons são naquele momento específico», acrescentou.

Mourinho garantiu que Dele Alli está convocado para o próximo jogo do Tottenham, mas não confirmou se o inglês vai ser titular. «Há uma tendência, agora, para que quando um jogador joga ou não joga atribuir responsabilidades aos treinadores porque lhes deram o estímulo certo, mas sinto que 99 por cento da responsabilidade é do jogador. Eu, a minha equipa e as pessoas que trabalham com os jogadores todos os dias temos um por cento dessa responsabilidade», concluiu.

O Tottenham defronta o Shkëndija, esta quinta-feira, na Macedónia, em jogo da terceira pré-eliminatória da Liga Europa.