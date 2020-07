José Mourinho teve no fim da derrota com o Sheffield United um gesto que deixou o treinador adversário muito bem impressionado, como se pode ver no vídeo associado a este artigo. No fim do jogo, e quando o treinador Chris Wilder falava com a televisão do clube, José Mourinho foi ter com ele para lhe dar um abraço e se despedir. «Estive no seu gabinete com os seus adjuntos, mas agora tenho de ir», referiu um sorridente Mourinho.

Chris Wilder ficou impressionado com o que o português fez. «Que gesto de classe», referiu. «Foi um gesto de classe. Ele ganhou tudo e mostrou grande humildade. A equipa dele perdeu por 3-1, teve uma decisão infeliz do árbitro que lhe anulou um golo e este é um gesto que fala por ele.»