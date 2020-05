José Mourinho negou que tenha pedido um adiamento do reinício da Premier League devido à forma física dos jogadores.

Vários agentes do campeonato inglês estiveram reunidos na quarta-feira, entre eles Mourinho, e esta manhã surgiram vários relatos na imprensa de que o treinador do Tottenham tinha defendido que os atletas precisavam de um mês de treinos antes de regressarem à competição.



«Não acho que a minha posição na reunião se tenha refletido de maneira justa na imprensa. Não pedi nenhum adiamento», afirmou o técnico português, num comunicado divulgado pelos spurs.



«Quero treinar e estou desesperado para que a Premier League regresse assim que for seguro, principalmente agora que estamos a ver outras ligas a prepararem-se para voltar à ação», prosseguiu.

Mourinho deixou depois uma palavra para os jogadores: «Estou extremamente orgulhoso da maneira como os meus jogadores mantiveram a boa forma – demonstraram grande profissionalismo, paixão e dedicação.»

«Todos os jogadores estão extremamente comprometidos em termos de trabalho individual e agora estamos à espera que autorizem o trabalho em pequenos grupos, o que vou apoiar totalmente», atirou.