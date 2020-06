Ander Herrera foi treinado por José Mourinho durante dois anos e meio no Manchester United e só tem elogios para o técnico português.

Em entrevista ao jornal As, o agora jogador do Paris Saint-Germain afirmou que Mourinho só é duro com aqueles que não são honestos.

«Só tenho palavras de agradecimento para Mourinho. A primeira época foi fantástica, ganhámos três títulos e fui eleito pelos adeptos como o melhor jogador do ano. Ele tem carácter, sim, mas se trabalhares e não te esconderes, não há problema», disse.

«Eu entendo-o porque penso como ele, temos de ser fortes e maduros. Ele só é duro com quem não é honesto», acrescentou.

Herrera comentou ainda os rumores que dão conta que Neymar e Mbappé podem sair do PSG no verão: «É verdade que há muita informação que aparece nos media, mas não damos importância a isso. É preciso ter em conta um aspeto fundamental, e eu falei sobre isso com o Kyllian [Mpabbé]: o PSG não é um clube que vende as suas estrelas, pelo contrário, compra-as. Há poder económico suficiente para manter os dois.»