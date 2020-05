Willian, jogador do Chelsea e antigo pupilo de José Mourinho, negou que tenha estado com o técnico português recentemente, ao contrário do que foi veiculado por alguma imprensa.

Em entrevista ao Globoesporte, o internacional brasileiro diz que está de quarentena na sua casa em Londres, depois de ter regressado do Brasil.

«É engraçado porque quando cheguei aqui tive de ficar isolado, ainda não saí de casa. Quando vi essa notícia fiquei surpreendido. Não falei com ele por telefone nem estivemos juntos, não saí de casa. Essa notícia não é verdadeira. Tenho uma boa amizade com ele, às vezes falamos, mas nos últimos tempos não tenho tido contacto com ele», garantiu.

O extremo do Chelsea revelou ainda que a maioria dos jogadores do plantel dos blues não se sente à vontade para voltar ao futebol.

«Do que vejo, muitos jogadores, acho que a maioria, não se sente confortável para voltar a jogar neste momento. Temos muitas saudades de jogar e de fazer o que gostamos, mas temos de voltar com segurança. A saúde está em primeiro lugar, por isso os jogadores não se sentem confortáveis em voltar a jogar até que tenhamos total segurança.»