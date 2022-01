A comitiva da AS Roma já chegou a Milão para o jogo de quinta-feira frente ao AC Milan. Quando saiu do autocarro, José Mourinho foi surpreendido por elementos da claque Curva Nord, do Inter, que entregaram um presente ao treinador português.



«Para o Mister José Mourinho. A tua carreira pode levar-te a qualquer lado, mas tu és e continuarás a ser um de nós», pode ler-se.



Mourinho agradeceu o gesto inesperado e posou para as fotografias com os ultras do Inter de Milão, clube que o Special One treinou entre 2008 e 2010, com enorme sucesso.

La Curva Nord dell'#Inter ha voluto consegnare una targa a Jose #Mourinho, arrivato a Milano per #MilanRoma.



"A Mister Jose Mourinho. La tua carriera lavorativa ti potrà portare ovunque ma sei e resterai uno di noi" pic.twitter.com/8ULukyxZ9u — Daniele Mari (@marifcinter) January 5, 2022