José Mourinho estreou-se como treinador principal há 22 anos, no banco do Benfica. Nesse sentido, a Gazzetta delo Sport entrevistou João Tomás, antigo avançado que acompanhou essa fase da carreira do atual técnico da AS Roma.

O atual diretor desportivo do Torreense não esquece o primeiro treino de Mourinho na Luz: «Impossível esquecer. Havia dezenas de cones espalhados pelo campo, um silêncio estranho e muita curiosidade. Tínhamos ouvido falar do miúdo que seguia Bobby Robson para todo o lado, com um caderno pautado para fazer anotações.»

«Ele sabia de tudo. Explicou o que esperava de mim: 'Você é jovem, tem uma bela postura, mas até agora ninguém reparou em si. O que podemos fazer?'. Em três meses com ele marquei oito golos e também cheguei a selecção nacional», salienta.

O que é feito dos titulares do primeiro jogo de José Mourinho?

O antigo avançado recorda com saudades dois jogos com o Benfica de Mourinho: «Digo dois: o hat-trick ao Vitória de Guimarães e os dois golos ao Sporting. Antes do dérbi lesionei-me, entrei com o jogo a decorrer e fiz um bis. O Mourinho correu trinta metros para me abraçar. Escorregámos juntos pelo relvado de uma Luz cheia. Até hoje tremo a recordar isso.»

Desafiado a contar um episódio curioso desse período, João Tomás falou sobre a lição dada pelo treinador a Maniche: «Lembro-me do Maniche, um dos seus jogadores mais importantes. Uma vez, ele foi expulso num jogo frente aos sub-21. O Mourinho estava na bancada, ficou chateado, ligou ao adjunto e disse-lhe para o Maniche dar duas voltas ao campo.»

«No dia seguinte, à frente de todos, disse que o Maniche ia treinar com a equipa B. O Maniche, incrédulo, pediu explicações e Mourinho respondeu: 'Se demoras 45 minutos a correr 800 metros, é porque estás fora de forma'. O Maniche lá foi para a equipa B e voltou completamente transformado», rematou o ex-jogador.