José Morais, antigo elemento da equipa técnica de José Mourinho, foi convidado pelo jornal AS a perspetivar o duelo entre a AS Roma e o Bayer Leverkusen de Xabi Alonso para as meias-finais da Liga Europa.

O atual treinador do Sepahan (Irão) recordou a convivência entre Mourinho e Xabi Alonso no Real Madrid, elogiando o trabalho desenvolvido pelo «Special One» em Espanha.

De resto, José Morais confirma que o regresso da equipa técnica ao clube merengue foi de facto uma possibilidade: «Surgiu essa hipótese, isso não é segredo. Aliás, surgiram notícias sobre isso na altura.»

Cada um seguiu o seu caminho a partir de 2014, mas o antigo treinador-adjunto a nutrir profunda admiração por José Mourinho.

«O Mourinho seria o treinador ideal para o Paris Saint-Germain, podia ser muito importante para o clube. Ele pode ajudar os donos do PSG a conseguir o que andam à procura: ganhar a Liga dos Campeões depois de tanto tempo. Ele pode gerir aquele balneário, porque a qualidade já lá está», considera.

Aos 57 anos, José Morais equaciona igualmente um regresso ao futebol europeu: «Gostaria um dia de treinar uma equipa espanhola como o Valladolid ou o Getafe. Ou ajudar um grande como o Saragoça a regressar à primeira divisão. Seria algo bonito».