Jurgen Klopp confirmou que José Mourinho lhe disse, no fim da vitória do Liverpool em Anfield, sobre o Tottenham (2-1), que a melhor equipa tinha perdido e adiantou que até pensou que era brincadeira:

«Jogo top, adversário top, super organizado. Um pouco mais defensivo do que esperávamos, mas é por causa de como meus rapazes jogavam. Foi um jogo muito, muito bom da nossa parte. É exatamente a maneira como quero que a minha equipa jogue. Temos oportunidades, fazemos golo. Isto é normal.

Os contra-ataques do Tottenham também foram excelente. Um jogo muito bom, tenho que o dizer. O Liverpool fez 200 passes no último terço, o Tottenham fez 19 e eu não me lembro desses 19. É assim. Mas está tudo bem. São abordagens diferentes, maneiras diferentes de jogar.

O golo de Roberto Firmino? Adoro falar sobre os golos do Firmino, mas parece que quando ele marca ficamos todos chocados. 'Ohh, o Firmino marcou!' Não, não é nada raro ele marcar. É um jogador de primeira classe e marca golos. Não podia estar mais satisfeito por ele. E por nós, porque foi uma vitória muito importante.

O que falei no fim do jogo com José Mourinho? Ele não estava nada convencido. Estava chateado. Disse-me que a melhor equipa perdeu, e eu pensei que ele estava a brincar. Mas não estava. Foi isso.»