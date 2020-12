Foi preciso sofrer, mas o Tottenham de José Mourinho confirmou o apuramento para os 16 avos de final da Liga Europa, ao empatar frente ao LASK Linz, 3-3 (veja aqui os golos do jogo).

Na Áustria, a equipa do técnico português não começou da melhor maneira. A precisar apenas do empate para garantir a qualificação, os spurs entraram pouco ativos no jogo e permitiram que o LASK, carrasco do Sporting, fosse sempre mais perigoso durante os primeiros 45 minutos.

No entanto, foi preciso esperar quase até ao intervalo para haver golos. A formação austríaca abriu o marcador aos 42 minutos, por Michorl – Joe Hart não fica bem na fotografia –, mas o Tottenham chegou ao empate logo a seguir, nos descontos do primeiro, por intermédio de Bale, de penálti.

No início do segundo tempo, veio ao de cima o cinismo da equipa inglesa: aos 56 minutos, Ndombélé roubou a bola a meio-campo e lançou Son para o 2-1 na partida.

O LASK empatou a seis minutos dos 90, por Eggestein, num lance em que Hart voltou a não estar bem, mas aconteceu o mesmo da primeira parte. Logo a seguir, aos 86 minutos, Bergwjin foi derrubado na área, o árbitro marcou penálti e Dele Alli, com muita classe, fez o 3-2.

Mourinho sorria, mas Karamoko foi o desmancha-prazeres do dia. Aos 90+3 minutos, o avançado do conjunto visitado ganhou espaço à entrada da área e rematou em jeito sem hipóteses para Joe Hart, fazendo o 3-3 final.

Com este resultado, o Tottenham garante o apuramento para a próxima fase da Liga Europa. Os spurs estão no segundo lugar, com dez pontos, mais três do que precisamente o LASK, mas têm vantagem no confronto direto. Na liderança deste grupo J segue o Antuérpia, com 12 pontos. Os belgas venceram na receção ao Ludogorets (3-1), último classificado ainda sem qualquer ponto conquistado.

Na última jornada, os spurs vão discutir a liderança do grupo com o Antuérpia em Londres.