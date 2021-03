Antigo treinador do FC Porto, José Mourinho comentou o apuramento épico dos dragões para os quartos de final da Liga dos Campeões, depois de eliminar a Juventus.

«Não há nada a dizer sobre isso. A única coisa que posso dizer é que sinto sempre uma ligação emocional com o meu passado, e o FC Porto é um período importante do meu passado», começou por dizer o treinador do Tottenham, na antevisão ao jogo com o Dínamo Zagreb, da Liga Europa.

«Fico sempre feliz quando o meu passado está feliz. Uma grande noite para o FC Porto e estou muito feliz por eles», acrescentou ainda.

Refira-se que foi precisamente com Mourinho como técnico que o FC Porto conquistou pela última vez a Liga dos Campeões, na época de 2003/2004.