José Mourinho considerou no fim da derrota em Anfield, perante o Liverpool (2-1), que o resultado foi injusto:

«Tão perto de empatar? Não, estivemos tão perto de vencer, isso sim. Estivemos tão perto de ganhar, mas perdemos as oportunidades que criámos. Tivemos as oportunidades, tínhamos o jogo sob controle e um empate já era um mau resultado. Por isso podem imaginar como nós nos sentimos com uma derrota...

Muito bom desempenho da euipa, claro que com alguns erros, há algumas coisas para melhorar. Mas um resultado muito injusto. Os meus jogadores disseram-me que estou certo quando digo desde o início da temporada que vamos a todos os campos para ganhar. Jogámos contra o campeão no seu estádio e tivemos as melhores oportunidades para vencer.

A equipa foi brilhante. Hoje o Liverpool não parecia um campeão, um campeão europeu, um campeão mundial. Essa diferença não esteve em campo.

O que disse a Klopp no final do jogo? Disse-lhe que perdeu o melhor equipa e ele discordou. Mas essa é a opinião dele. Eu também acho que se me comportar da mesma forma que ele na linha lateral, não fico lá. Isso é engraçado? Por alguma razão eu sou diferente.»