Uma temporada a trabalhar com José Mourinho foi suficiente para Luka Modric se render aos métodos do treinador português. O médio croata e o técnico luso coincidiram no Real Madrid em 2012/13.

«[Mourinho] Foi a chave da minha transferência para o Real Madrid. É uma pena ter estado com ele apenas um ano porque é um grande treinador e demonstrou isso na sua carreira. Sempre lhe serei grato. Ele é duro, mas encara-te sempre de frente, gosto de pessoas honestas», disse o croata à rádio COPE.

Luka Modric falou ainda de Zinedine Zidane e teceu rasgados elogios ao atual treinador dos merengues, mesmo que este viva debaixo de críticas e desconfiança.

«É um treinador top, o que ele fez é irrepetível [conquistar três Ligas dos Campeões consecutivas], mas ainda há quem não o aprecie. Ele é sempre questionado, mas é um dos melhores. Às vezes surgem críticas sem sentido, e o que ele fez é espetacular, a sua forma de ser encaixa-nos muito bem. É o treinador ideal para o Real Madrid e pode continuar por muitos anos, como Ferguson ou Wenger», admitiu.

O vice-campeão do mundo pela Croácia considerou, também, Carlo Ancelotti um «treinador espetacular» e reconheceu que «as coisas não saíram bem» a Benítez no Real Madrid.